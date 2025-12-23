حسن زاده: نگرانی اصلی مدیریت بحران هرمزگان خطر زلزله است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، در صحن علنی این هفته شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به بارندگی‌های اخیر، نسبت به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری و درمانی استان هشدار داد.

وی با بیان اینکه بیمارستان شهید محمدی به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز درمانی هرمزگان در بارش‌های اخیر دچار چالش جدی آب‌گرفتگی شد، گفت: اگر اقدام به‌موقع انجام نمی‌شد، این احتمال وجود داشت که آب به مراکز حساس پزشکی از جمله بخش‌های هسته‌ای، دیالیز و MRI نفوذ کرده و خسارات جبران‌ناپذیری وارد شود. از شهرداری بندرعباس درخواست دارم هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای رفع خطر آب‌گرفتگی این بیمارستان در آینده را انجام دهد. دانشگاه علوم پزشکی در زمان بحران باید تمرکز خود را بر مدیریت مراکز درمانی بگذارد، نه نگرانی از ورود سیلاب به بیمارستان‌ها.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان، با هشدار نسبت به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری و درمانی بندرعباس در بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت ایمن‌سازی فوری بیمارستان‌ها، بافت فرسوده، مدیریت تخصصی بحران و پیشگیری از مخاطراتی همچون سیلاب، زلزله و فرونشست زمین تأکید کرد.

‌حسن‌زاده با اشاره به بافت فرسوده شهر بندرعباس افزود: نگرانی اصلی مدیریت بحران، خطر زلزله است. هرمزگان و بندرعباس از مناطق زلزله‌خیز کشور محسوب می‌شوند و لازم است شهرداری در بهبود وضعیت بافت فرسوده و همچنین نظارت جدی بر ساخت‌وسازها اقدام کند.

وی از ارسال پیامک هشدار همگانی برای نخستین‌بار در استان هرمزگان خبر داد و گفت: در جریان این سامانه، پیامک هشدار برای تمامی شهروندان استان ارسال شد که اقدامی مهم در حوزه اطلاع‌رسانی پیشگیرانه بود.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با تشریح مفهوم هشدار قرمز هواشناسی اظهار کرد: هشدار قرمز بالاترین سطح هشدار است و به‌طور قطع با خسارات گسترده همراه خواهد بود. تمام تلاش ستاد بحران استان بر این بود که خسارات به حداقل برسد و اولویت اصلی نیز حفظ جان شهروندان بود، اما متأسفانه در این حوادث دو نفر جان خود را از دست دادند که یکی بر اثر سهل‌انگاری و دیگری به دلیل ورود سیلاب به منزل مسکونی بوده است.

وی با تقدیر از عملکرد نیروهای خدمات شهری بیان کرد: شخصاً شاهد فعالیت‌های گسترده و مؤثر نیروهای خدمات شهری در سطح شهر بودم. از پنج‌شنبه شب و هم‌زمان با مدیریت اضطراری بحران، فعالیت‌های فشرده‌ای از سوی مسئولان استانی انجام شد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت افکار عمومی و رسانه اشاره کرد و گفت: پنج‌شنبه شب شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه «طوفان نوح» در راه است و مسئولان در صحنه حضور ندارند. در این شرایط، اقدام شهرداری بندرعباس در استقرار و به‌خط‌کردن ماشین‌آلات در منطقه یک، موجب دلگرمی و آرامش مردم شد.

وی با اشاره به وضعیت جزیره قشم افزود: در جریان سیلاب، برق کل جزیره برای ساعاتی قطع شد. به‌دلیل جزیره‌ای بودن قشم، امدادرسانی و ارسال تجهیزات با چالش‌هایی همراه بود که این موضوع از نکات مهم سیل اخیر است و کمتر به آن پرداخته شد.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان تأکید کرد: به شورای شهر و شهرداری بندرعباس پیشنهاد می‌کنم در حوزه ایمن‌سازی شهر، بودجه مدیریت بحران و انتصابات مدیران این حوزه، نگاه سیاسی نداشته باشند، چرا که مدیریت بحران کاملاً تخصصی است.

وی با اشاره به خورهای بندرعباس تصریح کرد: خورها تهدید نیستند بلکه یک فرصت محسوب می‌شوند. لازم است در این حوزه مطالعات جدی انجام و اقدامات بهسازی صورت گیرد. حریم خورها قابلیت استفاده دارد و زیبنده نیست که مردم در زمان بارش‌های شدید نگران طغیان آن‌ها باشند.

حسن‌زاده همچنین به بازدید از پروژه مسکن ملی اشاره کرد و گفت: این شهرک از نظر زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی با مشکل مواجه است و در آینده می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود.

وی در پایان، فرونشست زمین ناشی از وجود شبکه فاضلاب را یکی از مخاطرات جدی بندرعباس دانست و افزود: در جریان سیلاب اخیر چندین مورد فرونشست رخ داد. رفع این خطر نیازمند اقدام جمعی و هماهنگ تمامی دستگاه‌های مسئول است.