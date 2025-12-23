زارع: ۶۴ نفر محکوم کیفری متواری در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با برنامه‌ها و اقدامات مؤثر کارآگاهان پلیس آگاهی در ۳ ماهه سوم سال جاری تعداد ۶۴ نفر از محکومان کیفری متواری را در اجرای طرح‌های عملیاتی در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: جرایم عمده افراد دستگیر شده در زمینه سرقت، جعل و کلاهبرداری و جرایم جنایی بوده که افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان یزد دستگیری افراد مذکور را در کاهش وقوع جرایم به ویژه جرم سرقت بسیار مؤثر دانست و گفت: در این خصوص پلیس آگاهی استان یزد با عزمی راسخ، مصمم و با قدرت اجرای این گونه طرح‌ها را ادامه خواهد داد.