به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی استان یزد با اشاره به بازداشت متهم کلاهبرداری سازمانیافته با عنوان «واردات خودروهای دستدوم از چین» در یزد اعلام کرد: متهم اصلی این پرونده با استفاده از نام و سربرگ شرکت ثبتشدهای که فاقد فعالیت واقعی بود، اقدام به جذب وجوه از شهروندان کرده است.
تحقیقات بازپرس دادسرای یزد نشان میدهد که متهم اصلی پرونده با ادعای داشتن ارتباط با شرکتهای چینی و امکان واردات خودروهای کارکرده، از شاکیان دعوت به ثبتنام در سامانه وزارت صمت میکرد و سپس قراردادهایی با سربرگ و مهر این شرکت تنظیم مینمود.
متهم مبالغ قابل توجهی را به عنوان پیشپرداخت و هزینه نقلوانتقال از شاکیان دریافت میکرد. او هیچگاه از حسابهای شخصی خود برای دریافت وجوه استفاده نکرد و مبالغ را به حساب والدینش واریز مینمود. این دو نفر نیز به عنوان متهم در پرونده تفهیم اتهام شدهاند.
بر اساس اطلاعات موجود، متهم دارای یک کانال در پیامرسان ایتا و یک وبسایت اینترنتی بوده و ظاهراً به زبانهای انگلیسی، عربی و چینی تسلط دارد. به گفته خود متهم، بخشی از مبالغ کلاهبرداریشده به حسابهای او در کشور ترکیه منتقل شده است.
تعداد شاکیان پرونده تاکنون به حدود ده نفر رسیده و مبلغ کلاهبرداری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود. بازپرس پرونده دستور شناسایی سایر متهمان احتمالی و ردیابی دقیق وجوه منتقلشده به خارج از کشور را صادر کرده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دادستانی یزد تأکید دارد که شهروندان گرامی پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا پرداخت وجه در طرحهای مشابه، حتماً باید از صحت و اعتبار شرکتها و عملکرد واقعی آنها اطمینان حاصل کنند. همچنین، از اعتماد به تبلیغات غیررسمی در فضای مجازی پرهیز نمایند تا از وقوع جرایم مشابه جلوگیری شود.
