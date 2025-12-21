سردار نگهبان: باند بزرگ کلاهبرداری میلیاردی سایت دیوار در یزد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان، ظهر یکشنبه در جمعه خبرنگاران اظهار کرد: با شکایت حدود ۱۰ شهروند یزدی مبنی بر کلاهبرداری از آنان از طریق معاملات انجام شده در سایت دیوار، تیمی ویژه از مأموران پلیس فتا مأمور بررسی موضوع و شناسایی متهمان شد.
وی گفت: بررسیها نشان داد اعضای این باند دو نفر با روشهای بسیار حرفهای و بدون بر جای گذاشتن ردپا، اقدام به فریب فروشندگان اجناس مختلف از جمله دام، برنج و سایر کالاهای پر تقاضا کردهاند.
سردار نگهبان ادامه داد: شیوه فعالیت باند بهاینصورت بود که متهمان با پیشنهاد خرید کالاها به قیمتی بالاتر از نرخ واقعی بازار، نظر فروشندگان را جلب میکردند.
وی گفت: آنان در هنگام معامله، تنها ۱۰ درصد مبلغ را نقد پرداخت کرده و مابقی وجه را در قالب چک سهماههی شرکتی تحویل میدادند؛ چکهایی که ظاهری معتبر داشته اما در واقع جعلی بودند و از طریق پیک برای فروشنده ارسال میشدند، بدون آنکه هیچ تماس حضوری بین طرفین صورت گیرد.
وی افزود: برخی از چکهای کشفشده با خودکارهایی خاص پرینت یا امضا شده بودند که نوشتههای آنها پس از مدتی محو و ناپدید میشدند.
فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: شهروندان هنگام انجام معاملات در فضای مجازی به ویژه در سایتهایی مانند دیوار، باید نسبت به پیشنهادهایی که قیمتهای غیرواقعی دارند، بدبین باشند و از اعتماد بیجا به خریداران یا فروشندگان ناشناس پرهیز کنند.
وی ادامه داد: مأموران پس از رصدهای اطلاعاتی دقیق، پناهگاه اعضای باند را شناسایی کرده و در عملیات شبانه، آنان را با دستور قضائی بازداشت کردند. در این عملیات حدود هفت میلیارد تومان از اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.
سردار نگهبان خاطرنشان کرد: بر اساس اعترافات اولیه متهمان، ارزش واقعی کلاهبرداریهای این باند احتمالاً سه برابر رقم اولیه تخمین زده میشود که رسیدگی و بازجویی از متهمان همچنان ادامه دارد.
وی در پایان ضمن هشدار به کاربران فضای مجازی گفت: سایت دیوار تنها بستری برای آگهی کالا است و نباید آن را محیطی امن برای انجام معاملات مالی تصور کرد. تا زمانی که وجه معامله بهصورت نقدی دریافت نشده، شهروندان باید از تحویل کالا به افراد ناشناس خودداری کنند.
سردار نگهبان گفت: در اغلب موارد پس از دستگیری کلاهبرداران، بخش عمدهای از اموال قربانیان قابل بازیابی نیست و این موضوع ضرورت دقت و احتیاط بیشتر شهروندان را دوچندان میکند.
نظر شما