  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

۳ کشته و بیش از ۷۰ زخمی در تصادف اتوبوس در آفریقای جنوبی

۳ کشته و بیش از ۷۰ زخمی در تصادف اتوبوس در آفریقای جنوبی

رسانه‌های محلی روز سه شنبه گزارش دادند که در تصادف اتوبوس در اوایل صبح در نزدیکی بلومفونتین، پایتخت قضایی آفریقای جنوبی، ۳ نفر کشته و ۷۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آفریقای جنوبی، سیفو تووا، رئیس سیستم‌های مدیریت تصادفات جاده‌ای، گفت: این اتوبوس که یک تریلر به آن متصل بود، با ۷۰ مسافر واژگون شد.

طبق گزارش‌ها، این اتوبوس هنگام وقوع تصادف از کیپ تاون آفریقای جنوبی به زیمبابوه در حال حرکت بود.

خدمات اورژانس محلی که حدود ساعت ۱:۲۰ بامداد به وقت محلی به محل حادثه اعزام شد، مجروحان به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

تووا گفت که تحقیقات برای تعیین علت تصادف در حال انجام است.

مقامات، تصادفات جاده‌ای اخیر را ناشی از خستگی راننده، سرعت بیش از حد، رانندگی در حالت مستی، رفتار ناایمن عابران پیاده و شرایط نامناسب خودرو می‌دانند.

کد خبر 6699420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها