۳ کشته و بیش از ۷۰ زخمی در تصادف اتوبوس در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آفریقای جنوبی، سیفو تووا، رئیس سیستمهای مدیریت تصادفات جادهای، گفت: این اتوبوس که یک تریلر به آن متصل بود، با ۷۰ مسافر واژگون شد.
طبق گزارشها، این اتوبوس هنگام وقوع تصادف از کیپ تاون آفریقای جنوبی به زیمبابوه در حال حرکت بود.
خدمات اورژانس محلی که حدود ساعت ۱:۲۰ بامداد به وقت محلی به محل حادثه اعزام شد، مجروحان به بیمارستانها منتقل شدهاند.
تووا گفت که تحقیقات برای تعیین علت تصادف در حال انجام است.
مقامات، تصادفات جادهای اخیر را ناشی از خستگی راننده، سرعت بیش از حد، رانندگی در حالت مستی، رفتار ناایمن عابران پیاده و شرایط نامناسب خودرو میدانند.
