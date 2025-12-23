رد ادعای ریختن برنج در دریا در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در راستای تسهیل تجارت و فرآیندهای مرتبط با بنادر و گمرکات، اظهار کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری، در صورت نقص اسناد یا عدم اخذ مجوزهای بهداشتی برای مصرف انسانی، کالاها صرفاً از طریق فرآیندهای قانونی و با نظارت مقام قضائی تعیین تکلیف میشوند و در موارد قابل استفاده، برای مصارف ثانویه و صنعتی از جمله صنایع تبدیلی نظیر الکلسازی اختصاص مییابند و معدومسازی، آخرین و استثناییترین راهکار است که آن هم ضوابط سختگیرانه خاص خود را دارد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ریخته شدن محمولههای برنج به دریا در بندر شهید رجایی، این ادعا را رد و تکذیب کرد و افزود: بر اساس استعلامات بهعملآمده، هیچگونه محموله برنجی در بندر شهید رجایی معدوم یا به دریا ریخته نشده است و اساساً چنین ادعایی فاقد هرگونه مستندات میدانی و قانونی بوده و با واقعیتهای موجود در بنادر کشور مغایرت دارد.
قهرمانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی در سالهای اخیر اقدامات گسترده و مؤثری در راستای تسهیل تجارت، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار انجام داده است، خاطرنشان کرد: تسهیل و تسریع فرآیندهای زیستمحیطی مرتبط با ترخیص و شمارهگذاری خودروها با حفظ الزامات قانونی، رفع موانع ناشی از اختلافات میان سازمان استاندارد، گمرک، بنادر و سایر دستگاههای اجرایی و همچنین تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه، دپو شده و بلاتکلیف در بنادر، از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از برگزاری جلسات منظم با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای کاهش بروکراسیهای زائد و حل اختلافات بیندستگاهی خبر داد و تصریح کرد: دستگاه قضائی در کنار برخورد قاطع با تخلفات و مفاسد احتمالی، حامی تجارت سالم و قانونی است.
وی افزود: در نتیجه اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان، تنها در چند محموله، بیش از پنج هزار و ۴۶۷ تن برنج معطلمانده در بندر شهید رجایی تعیین تکلیف و از این بندر خارج شده است.
قهرمانی با اشاره به اینکه تسهیل تجارت از گفتمانهای محوری و مستمر رئیس قوه قضائیه است، گفت: رئیس قوه قضائیه همواره بر حمایت از تولید، تجارت قانونی و رفع موانع غیرضرور تأکید داشته و در حل مشکلات مزمن حوزه بنادر و گمرکات پیشگام بودهاند؛ رویکردی که در سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی و صدور دستورات صریح برای حل مشکلات فعالان اقتصادی بهطور عملی نمود یافته است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و معیشت مردم اظهار داشت: انتظار میرود اظهارنظرها در موضوعات عمومی بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و میدانی مطرح شود تا از ایجاد تشویش در اذهان عمومی جلوگیری شود.
گفتنی است اخیراً تصاویری در فضای مجازی درباره ریختن برنج در دریا منتشر شده بود که به گفته کارشناسان، صحت نداشته و ساخته هوش مصنوعی بوده است.
