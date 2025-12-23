  1. اقتصاد
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده است. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در سال ۱۴۰۳ نیز نرخ این مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسیده بود.

طیبه بیات
طیبه بیات

