۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف کل درآمدهای مالیاتی با احتساب عوارض واردات، ۲ هزار و ۹۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف کل درآمدهای مالیاتی با احتساب عوارض واردات، ۲ هزار و ۹۶۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

از این رقم، ۱۱۸۳ هزار ۳۹۹ میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، ۴۴۵ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ۱۰۳ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان مالیات بر ثروت، ۹۹۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۲۳۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است.

بنابراین بدون احتساب عوارض واردات، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ درآمد مالیاتی سال آینده ۲ هزار و ۷۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که این رقم ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طیبه بیات

