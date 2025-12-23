  1. بین الملل
رایزنی روسای جمهور قزاقستان و آمریکا درباره بحران اوکراین

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان از رایزنی میان قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور این کشور با دونالد ترامپ درباره بحران اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری قزاقستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قاسم جومارت توکایف و دونالد ترامپ روسای جمهور قزاقستان و آمریکا در تماسی تلفنی با یکدیگر رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری قزاقستان در این خصوص آمده است: روسای جمهور قزاقستان و آمریکا درباره دستور کار دوجانبه و اوضاع بین المللی، از جمله مسئله اوکراین با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان سپس اضافه کرد: قاسم جومارت توکایف در این رایزنی گفت که با توجه به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های روند حل و فصل مناقشه اوکراین، این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف درگیری است و قزاقستان برای میزبانی مذاکرات درباره اوکراین در صورت چنینن ضرورتی، ابراز آمادگی می‌کند.

