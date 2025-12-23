رایزنی روسای جمهور قزاقستان و آمریکا درباره بحران اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری قزاقستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قاسم جومارت توکایف و دونالد ترامپ روسای جمهور قزاقستان و آمریکا در تماسی تلفنی با یکدیگر رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری قزاقستان در این خصوص آمده است: روسای جمهور قزاقستان و آمریکا درباره دستور کار دوجانبه و اوضاع بین المللی، از جمله مسئله اوکراین با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان سپس اضافه کرد: قاسم جومارت توکایف در این رایزنی گفت که با توجه به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های روند حل و فصل مناقشه اوکراین، این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف درگیری است و قزاقستان برای میزبانی مذاکرات درباره اوکراین در صورت چنینن ضرورتی، ابراز آمادگی می‌کند.