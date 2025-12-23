اختلاف بین روبیو و ویتکاف درباره مذاکرات صلح اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌پست» از اختلاف بین مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید درباره راهبرد حل مسالمت آمیز جنگ اوکراین خبر داد.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، علت اصلی تنش بین روبیو و ویتکاف، اختلاف در شیوه مذاکره و میزان اعتماد به وعده‌های روسیه است.

جروزالم‌پست نوشت: در مذاکرات صلح نوامبر در ژنو، در شرایطی که قرار بود روبیو و ویتکاف با مقامات اوکراینی دیدار کنند ویتکاف زودتر به محل مذاکرات رفت و مثل کسی رفتار کرد که نمی‌خواهد در حضور روبیو، مذاکره کند.

این رسانه صهیونیستی، طرح پیشنهادی مطرح شده از سوی ویتکاف را به نفع روسیه ارزیابی کرد و نوشت: ویتکاف، کی‌یف را ملزم به دادن امتیاز کرد اما روبیو خواستار فشار اقتصادی و نظامی بر کرملین، برای وادار کردن آن به امتیازدهی شد.

جروزالم‌پست به نقل از الکساندر ورشبو سفیر سابق آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اختلافات بین روبیو و ویتکاف را مشکل‌ساز دانست و نوشت: نبود هماهنگی در راهبرد تیم مذاکرات آمریکا می‌تواند روند مذاکرات صلح اوکراین را مختل کند.