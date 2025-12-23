  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۵

برای دیدار با المحرق بحرین؛

قلم قرمز ساپینتو روی نام رضاییان و جلالی/ برخورد انضباطی قبل از سفر

قلم قرمز ساپینتو روی نام رضاییان و جلالی/ برخورد انضباطی قبل از سفر

سرمربی تیم فوتبال استقلال تصمیم گرفت در آستانه بازی با المحرق نام دو بازیکن این تیم را از لیست سفر به بحرین خط بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با المحرق بحرین صبح امروز سه شنبه ۲ دی تهران را به مقصد منامه ترک کرد تا آخرین تمرین شاگردان ریکاردو ساپینتو ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد الخلیفه برگزار شود.

روز گذشته آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال در تهران برگزار شد که رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی دو مدافع این تیم در این تمرین حضور داشتند اما یک بی انضباطی رخ داده توسط این دو بازیکن رخ داد که از دید ریکاردو ساپینتو پنهان نماند و او تصمیم گرفت تا خط قرمز روی نام این دو بازیکن برای سفر به بحرین بکشد.

استقلال در این بازی به طور قطع مهران احمدی را به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت و حالا باید نام رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی را هم به لیست غایبان این تیم اضافه کرد.

کد خبر 6698908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بهترین کار ممکن بایدبابازیکن سالاری مقابله کرد.متاسفانه درایران اینکارصورت نمیگیرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها