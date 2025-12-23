قلم قرمز ساپینتو روی نام رضاییان و جلالی/ برخورد انضباطی قبل از سفر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با المحرق بحرین صبح امروز سه شنبه ۲ دی تهران را به مقصد منامه ترک کرد تا آخرین تمرین شاگردان ریکاردو ساپینتو ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد الخلیفه برگزار شود.

روز گذشته آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال در تهران برگزار شد که رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی دو مدافع این تیم در این تمرین حضور داشتند اما یک بی انضباطی رخ داده توسط این دو بازیکن رخ داد که از دید ریکاردو ساپینتو پنهان نماند و او تصمیم گرفت تا خط قرمز روی نام این دو بازیکن برای سفر به بحرین بکشد.

استقلال در این بازی به طور قطع مهران احمدی را به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت و حالا باید نام رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی را هم به لیست غایبان این تیم اضافه کرد.