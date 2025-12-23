واکنش استقلال به غیبت چند بازیکن در سفر به بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ صبح امروز سه شنبه ۲ دی تهران را به مقصد منامه ترک کرد. رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی دو بازیکن مطرح استقلال در این سفر آبی‌ها را همراهی نکردند.

در همین رابطه باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود نوشت: «توضیحی کوتاه درباره غیبت برخی بازیکنان در سفر به بحرین:

بازیکنانی مانند سعداوی، ذلیخایی، جلالی و رضائیان به دلیل تصمیمات فنی اتخاذ شده توسط سرمربی تیم، همراه استقلال در این سفر نیستند.»