  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

واکنش استقلال به غیبت چند بازیکن در سفر به بحرین

واکنش استقلال به غیبت چند بازیکن در سفر به بحرین

باشگاه استقلال در توضیحی کوتاه دلیل غیبت برخی از بازیکنان خود در سفر به بحرین برای دیدار با تیم فوتبال المحرق بحرین را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ صبح امروز سه شنبه ۲ دی تهران را به مقصد منامه ترک کرد. رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی دو بازیکن مطرح استقلال در این سفر آبی‌ها را همراهی نکردند.

در همین رابطه باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود نوشت: «توضیحی کوتاه درباره غیبت برخی بازیکنان در سفر به بحرین:

بازیکنانی مانند سعداوی، ذلیخایی، جلالی و رضائیان به دلیل تصمیمات فنی اتخاذ شده توسط سرمربی تیم، همراه استقلال در این سفر نیستند.»

واکنش استقلال به غیبت چند بازیکن در سفر به بحرین

کد خبر 6699450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها