۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

ششمین جشنواره فرهنگی هنری «صِلَی» در آبدانان پایان یافت

ایلام - ششمین جشنواره فرهنگی هنری «صِلَی» در آبدانان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی جشنواره با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان، کاکی معاون فرماندار، جمعی از مسئولان ادارات، هنرمندان و نویسندگان در آستان مقدس امامزاده سید صلاح‌الدین محمد (ع) برگزار شد.

جشنواره در دو بخش «ادبی» و «هنرهای تجسمی» برگزار گردید و بیش از ۸۰ اثر در موضوعاتی همچون گویش محلی، شعر فارسی کلاسیک، داستان کوتاه و دل‌نوشته، کرامات، پژوهش‌های تاریخی، عکاسی و خوشنویسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

در این مراسم از برگزیدگان جشنواره با اهدای تندیس، لوح سپاس و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.

