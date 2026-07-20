اعزام چهار کد ارزیاب اورژانس به کانون زلزله کوزران

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر که ساعت ۷:۱۳ صبح امروز در ۱۴ کیلومتری کوزران به وقوع پیوست، چهار کد ارزیاب اورژانس بلافاصله به کانون زلزله اعزام شدند.

وی افزود: این تیم‌ها با هدف بررسی میدانی وضعیت منطقه، ارزیابی خسارات احتمالی و شناسایی مصدومان احتمالی به محل حادثه اعزام شده‌اند و هم‌اکنون در حال پایش شرایط هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های اولیه تاکنون هیچ مورد مصدومیت یا فوتی ناشی از این زمین‌لرزه ثبت نشده است، تصریح کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و روند ارزیابی مناطق تحت تأثیر زلزله ادامه دارد.

قلعه‌سفیدی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید از خسارات یا تلفات احتمالی، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.