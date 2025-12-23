آمادگی ۱۵۰ مسجد کرمانشاه برای میزبانی از معتکفین در ایام البیض

حجت الاسلام ابوالفضل نجادی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی گسترده برای برگزاری آئین معنوی اعتکاف در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: امسال در مجموع ۱۵۰ مسجد در استان کرمانشاه برای میزبانی از معتکفین اعلام آمادگی کردهاند که این آمار نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود: از مجموع مساجد پیشبینی شده، ۴۰ مسجد در شهر کرمانشاه و مابقی در شهرستانهای مختلف استان قرار دارند و این گستردگی نشاندهنده استقبال مناسب مردم و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم معنوی است.
حجت الاسلام نجادی با اشاره به زمان برگزاری آئین اعتکاف تصریح کرد: آئین معنوی اعتکاف همزمان با آغاز ایام البیض و سالروز ولادت حضرت علی (ع) آغاز میشود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و در این مدت، برنامههای عبادی، فرهنگی و معنوی متناسب با شأن این ایام در مساجد برگزار میشود.
دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، پیشبینی میشود در ایام البیض امسال، حدود ۱۵ هزار معتکف در استان کرمانشاه در این آئین معنوی حضور داشته باشند که این آمار بیانگر افزایش چشمگیر استقبال مردم، بهویژه نسل جوان، از مراسم اعتکاف است.
وی در پایان با مقایسه آمار سال گذشته افزود: سال گذشته آئین معنوی اعتکاف در ۶۲ مسجد استان برگزار شد و ۶ هزار و ۳۰۰ نفر در استان کرمانشاه در این مراسم شرکت کردند که افزایش تعداد مساجد و معتکفین در سال جاری، نشاندهنده رشد و گسترش این حرکت معنوی در سطح استان است.
