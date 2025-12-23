به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سهشنبه جلسه صلحیاران پلیس با حضور رئیس دادگستری استان، مشاوران و مددکاران پلیس در کرمانشاه برگزار شد. در این نشست، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه به تشریح ابعاد مختلف صلح و سازش و نقش آن در کاهش تنشها و اختلافات اجتماعی پرداخت.
سردار حاجیان با اشاره به اهمیت صلح و سازش در ایجاد آرامش اجتماعی اظهار داشت: مبحث صلح و سازش و صلحیاری باید با رویکرد پیشرویدادی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که در این صورت تبعات و پیامدهای منفی اختلافات و تنشها به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: هدف اصلی باید برقراری زیست مسالمتآمیز در سطح جامعه و میان افراد باشد و برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت رسانهها، ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه آموزشهای حقوقی ضروری است تا با معرفی حقوق افراد، از شکلگیری تنشها در جامعه پیشگیری شود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تعامل پلیس و دستگاه قضائی را عامل اصلی تحقق صلح و سازش دانست و تصریح کرد: این دو نهاد بهعنوان مکمل یکدیگر میتوانند نقش مؤثری در پیشگیری از تنشها و ایجاد صلح پایدار در جامعه ایفا کنند و همکاری مستمر میان آنها، زمینهساز کاهش اختلافات و پروندههای قضائی خواهد بود.
سردار حاجیان با بیان اینکه مقوله صلح باید در سه مرحله قبل، حین و بعد مورد ارزیابی قرار گیرد گفت: تنها در این صورت میتوان صلح را به یک صلح پایدار و تثبیتشده تبدیل کرد که آثار آن در ابعاد مختلف جامعه نمایان شود.
وی استفاده از افراد باتجربه پلیس از جمله رؤسای کلانتریها و نیروهای بازنشسته دارای سابقه قضائی، داوری و تنشزدایی را بسیار اثرگذار دانست و افزود: بهرهگیری از این ظرفیت انسانی میتواند نقش بسزایی در دستیابی به صلح پایدار داشته باشد و این امر خود در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مسیر پیشرفت و توسعه را هموار میکند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به مراکز پلیس و دستگاه قضائی اظهار داشت: ۷۲ درصد پروندههای ارجاعی به مراکز مشاوره کلانتریها به صلح و سازش منتهی میشود که این آمار نشاندهنده اثربخشی بالای رویکرد مشاورهای و صلحمحور در حل اختلافات است.
وی با بیان اینکه دادگاه صلح میتواند جامعه را به سمت بالندگی سوق دهد تصریح کرد: تحقق این هدف زمانی ممکن خواهد بود که مأموریتهای محوله بهدرستی درک و به آنها باور داشته باشیم.
سردار حاجیان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد حاکم بر دستگاه قضائی و انتظامی استان، اقتدار همراه با عطوفت است و نتایج این رویکرد بهوضوح در جامعه قابل مشاهده است و امید میرود با تداوم این مسیر، صلح پایدار، امنیت و آرامش روحی و روانی برای شهروندان استان کرمانشاه فراهم شود.
