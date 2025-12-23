به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه جلسه طرح صلح‌یاران پلیس با حضور مسئولان قضائی و انتظامی در ستاد انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد. در این نشست، شهرام کرمی رئیس دادگستری استان کرمانشاه به تشریح جایگاه و کارکرد مراکز مشاوره پلیس در جامعه پرداخت.

کرمی با اشاره به نقش مراکز مشاوره پلیس در ساختار اجتماعی اظهار داشت: خدمات مشاوره‌ای پلیس در ایجاد نظم و امنیت عمومی و همچنین کاهش جرایم، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار دارد و خوشبختانه هر روز شاهد پررنگ‌تر شدن نقش این مراکز و ثمره تلاش و کوشش مشاوران و مددکاران در سطح جامعه هستیم.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز مشاوره در کلانتری‌ها اقدامی ارزشمند و نشان‌دهنده دغدغه‌مندی نظام و حاکمیت نسبت به آرامش و امنیت روانی مردم است و این رویکرد می‌تواند بسیاری از تنش‌ها و اختلافات اجتماعی را در مراحل ابتدایی مدیریت و کنترل کند.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه خطاب به مشاوران و مددکاران پلیس تصریح کرد: شما یاری‌گران توانمند دستگاه قضائی استان هستید، چرا که حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان نسبت به تعداد قضات موجود بسیار بالاست و بخش قابل توجهی از این بار کاری، از طریق مراکز مشاوره پلیس و با انجام مشاوره، ایجاد صلح و سازش بین طرفین و مختومه شدن پرونده‌ها کاهش می‌یابد که این موضوع شایسته قدردانی است.

کرمی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های به ظاهر ساده قضائی و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای به افرادی که از ناهنجاری‌های اجتماعی آسیب دیده‌اند، باید با تمام توان و دقت عمل شود، چرا که همین پرونده‌های ساده در صورت بی‌توجهی می‌تواند تبعات خطرناکی برای جامعه و زندگی افراد به دنبال داشته باشد و نمونه‌های آن بارها مشاهده شده است.

وی افزود: اگر پرونده‌های ارجاعی در همان مرحله مشاوره به صلح و سازش ختم شود، منشأ بسیاری از اختلافات، بدبینی‌ها و سوءتفاهم‌ها از بین می‌رود و این شیوه، بسیار ارزشمندتر و اثربخش‌تر از مختومه شدن پرونده در مراحل قضائی و صدور حکم است.

رئیس دادگستری استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش متنفذان محلی در ایجاد صلح و سازش اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه دارای فرهنگی غنی، روحیه صلح‌جویی و گذشت هستند و در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که پرونده‌های پیچیده قضائی با گذشت و بخشش ختم به خیر شده است. با بهره‌گیری از همین روحیه و همچنین حضور بزرگان، ریش‌سفیدان و افراد بانفوذ محلی که از دیرباز بانی خیر و صلح و سازش بوده‌اند، می‌توان بسیاری از اختلافات و درگیری‌ها را به شکل مطلوب و مؤثر حل‌وفصل کرد.