فعالیت مدارس اراک، ساوه و چند روستا چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بر حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز چهارشنبه سوم دیماه منجر به تعطیلی تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک و ساوه شد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت تمام مقاطع تحصیلی به جز امتحانات هماهنگ پایه نهم و امتحانات نهایی، در شهر اراک و روستاهای، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه و مرزیجران به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار می‌شود.

همچنین تمام مهدهای کودک و پیش دبستانی شهرستان ساوه تعطیل و فعالیت تمام دوره‌های آموزش ابتدایی ساوه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار می‌شود.

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود توسط شهرداری اراک و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر موارد و تأکیدات است.

این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته تردد غیرضرور در فضای باز نداشته باشند و ماسک، مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را مورد توجه قرار دهند.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کوره‌های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند، تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو بدلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت و نشر غیر هدایت شده و توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز از دیگر موارد است.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۹ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می‌گردد.

همچنین یکی از ملاک‌های تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاه‌های بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم‌گیری برای کل شهر نمی‌باشد.