مقدمی: انفجار گاز در شاندرمن جان نوعروس جوان را گرفت

یعقوب مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه نشت گاز در یکی از منازل مسکونی شاندرمن، انفجاری رخ داد که منجر به مصدومیت شدید یک بانوی جوان شد.

وی افزود: مرحومه اهل روستای سیاهمرد شاندرمن پس از روشن کردن کلید برق با انفجار ناشی از تجمع گاز مواجه شد و به شدت مصدوم گردید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ماسال ادامه داد: متأسفانه این بانوی جوان با وجود انتقال به مراکز درمانی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

یعقوب مقدمی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، بازبینی مستمر تجهیزات گازرسانی و استفاده از وسایل استاندارد تأکید کرد.