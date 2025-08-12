دومین مصدوم انفجار گاز خانگی در شاندرمن جان باخت

یعقوب مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید خبر درگذشت هر دو مصدوم حادثه انفجار گاز خانگی در شاندرمن اظهار کرد: متأسفانه باوجود تلاش‌های فراوان کادر درمان، پدر خانواده چند روز پس از وقوع حادثه جان خود را از دست داد و مادر نیز روز گذشته، ۲۰ مردادماه، دار فانی را وداع گفت.

مقدمی افزود: این حادثه ناگوار نشان‌دهنده اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از گازهای خانگی است و باید با آموزش‌های مستمر و اقدامات پیشگیرانه، از بروز چنین فجایعی جلوگیری شود.

وی همچنین از خانواده‌های آسیب‌دیده و مردم منطقه خواست با دقت بیشتر نسبت به نصب، نگهداری و استفاده صحیح از تجهیزات گازرسانی اقدام کنند و هشدار داد که هر گونه غفلت می‌تواند به بهای جان انسان‌ها تمام شود.

گفتنی است؛ حادثه انفجار گاز که یک مردادماه سال جاری در خیابان میعاد شاندرمن رخ داد، موجب سوختگی شدید یک زوج سالمند ۶۴ و ۶۵ ساله شد.

این دو نفر ابتدا توسط تیم اورژانس شهرستان ماسال به بیمارستان رسالت ماسال منتقل و سپس برای ادامه درمان‌های تخصصی به بیمارستان سوانح سوختگی ولایت رشت اعزام شده بودند که متأسفانه علی رغم همه تلاش‌های کادر درمان جان باختند.