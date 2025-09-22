۵۰۰ کیلوگرم چای خارجی فاقد مجوز در کوهدشت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی فرمانده انتظامی کوهدشت امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران مبارزه با کالاهای فاقد مجوز شهرستان کوهدشت در سطح حوزه استحفاظی به یک مغازه نگهداری کالا مشکوک و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این مغازه ۵۰۰ کیلوگرم انواع چای خارجی فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه شش میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ امانی با تأکید بر اینکه مبارزه با کالاهای فاقد مجوز از اولویت‌های اصلی پلیس است و همکاران انتظامی قاطعانه با قانون‌شکنان برخورد خواهند کرد، تصریح کرد: هم‌وطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق، موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.