۳ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۵

هوای مازندران نیمه ابری است

ساری - وضعیت هوای مازندران در روز چهارشنبه نیمه ابری همراه با بارش پراکنده در ارتفاعات غربی و مرکزی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت جوی مازندران روز چهارشنبه عمدتاً نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد بود.

بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان، در ارتفاعات و مناطق غربی مازندران به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بالادست بارش برف وجود دارد.

در مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان، آسمان نیمه‌ابری تا ابری متغیر بوده و در برخی نقاط مه صبحگاهی و کاهش دید دور از انتظار نیست. وزش باد ملایم تا نسبتاً شدید نیز در بعضی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوا تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما در ارتفاعات به دلیل بارش برف و کاهش دما، احتمال لغزندگی محورهای کوهستانی وجود دارد و به رانندگان توصیه می‌شود احتیاط لازم را رعایت کنند.

