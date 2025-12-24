بارش برف در محورهای جنوب آذربایجان غربی؛ جاده ها لغزنده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی، هم اکنون محورهای سردشت – مهاباد (گردنه زمزیران) و پیرانشهر – پایانه مرزی تمرچین درگیر بارش برف هستند و لغزندگی سطح جاده در این محورها گزارش شده است.
این اطلاعیه میافزاید، از رانندگان درخواست میشود با رعایت احتیاط، سرعت مطمئنه، بههمراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و توجه به توصیههای پلیس راه و راهداران تردد کنند.
همچنین رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرید یا به وبسایت و اپلیکیشن ۱۴۱ مراجعه کنند.
رخت سفید زمستان بر تن تکاب نشست
بارش برف سنگین در تکاب که از ساعت ۳ بامداد آغاز شده بود به مدت ۳ ساعت متوالی تا ساعت ۶ صبح بارید و شهرستان تکاب را سفید پوش کرد.
بارش سنگین برف راه روستاها را برای ساعاتی مسدود و موجب کندی رفت و آمد شد.
نیروهای راهداری و عوامل امدادی از نخستین لحظه بارش در جادهها و گردنهها مستقر و به امداد رسانی مسافران پرداختند
تردد در سطح شهر نیز به کندی صورت میگیرد و عوامل شهرداری مشغول نمک پاشی معابر اصلی داخل شهر هستند.
