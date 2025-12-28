هوای مازندران ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشبینی هواشناسی مازندران، وضعیت جوی استان در روز یکشنبه در مناطق مختلف به شرح زیر خواهد بود:
در ارتفاعات غربی و مرکزی استان آسمان ابری و مهآلود بوده و بارش برف همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
در ارتفاعات شرقی مازندران وضعیت هوا در ساعات ابتدایی روز نیمهابری است، اما از بعدازظهر و شب با افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.
در مناطق ساحلی و دامنهها آسمان صاف تا نیمهابری همراه با افزایش نسبی دما پیشبینی میشود. همچنین از ساعات شب، با افزایش ابر بهویژه در سواحل غربی استان، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
نظر شما