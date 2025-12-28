  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۰

هوای مازندران ابری است

ساری - وضعیت هوای مازندران در روز یکشنبه ابری و همراه با بارش پراکنده برف و باران در ارتفاعات پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی مازندران، وضعیت جوی استان در روز یکشنبه در مناطق مختلف به شرح زیر خواهد بود:

در ارتفاعات غربی و مرکزی استان آسمان ابری و مه‌آلود بوده و بارش برف همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

در ارتفاعات شرقی مازندران وضعیت هوا در ساعات ابتدایی روز نیمه‌ابری است، اما از بعدازظهر و شب با افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

در مناطق ساحلی و دامنه‌ها آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین از ساعات شب، با افزایش ابر به‌ویژه در سواحل غربی استان، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

