هوای مازندران ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی مازندران، وضعیت جوی استان در روز یکشنبه در مناطق مختلف به شرح زیر خواهد بود:

در ارتفاعات غربی و مرکزی استان آسمان ابری و مه‌آلود بوده و بارش برف همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

در ارتفاعات شرقی مازندران وضعیت هوا در ساعات ابتدایی روز نیمه‌ابری است، اما از بعدازظهر و شب با افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

در مناطق ساحلی و دامنه‌ها آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین از ساعات شب، با افزایش ابر به‌ویژه در سواحل غربی استان، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.