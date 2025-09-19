  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

پایان ششمین دوره مسابقات شنا جام آزادی با درخشش شناگر بجنوردی

بجنورد- ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی با درخشش شناگر بجنوردی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی به مناسبت جشن پایان فصل تابستان ۱۴۰۴ با حضور ۸۰۰ شناگر از سراسر کشور در قالب ۸۵ تیم و در سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و بالای ۱۸ سال از ۲۵ شهریورماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و جمعه شب به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها ایلیا نودهی، شناگر بجنوردی تیم شهید هاشمی‌نژاد مشهد، عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت و موفق به کسب مقام اول در ماده ۱۰۰ متر آزاد، مقام دوم در ماده ۲۰۰ متر آزاد، مقام دوم در ماده ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی، مقام اول در ماده ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی و مقام اول در ماده ۴×۲۰۰ متر آزاد تیمی شد.

با وجود این موفقیت‌ها، نودهی به دلیل نبود حمایت کافی از سوی مدیران ورزشی و هیأت شنای خراسان شمالی ناچار شد از استان خراسان رضوی در این رقابت‌ها حضور یابد.

