کشف ۲۳ تن چوب قاچاق در شهرستان سرایان

علی اکبر بهشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چوبهای قاچاقشده از نوع چوب طاق بوده که بهدلیل ارزش بالای چوبی و تولید یکی از بهترین زغالهای موجود در بازار، عمدتاً به مقصد شهرهای شمال کشور حمل میشود که این نوع زغال بیشتر برای کباب استفاده میشود و از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است.
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان سرایان، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۲۳ تن چوب طاق قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شده است.
وی افزود: در جریان گشتزنیهای یگان حفاظت، یک نفر در این رابطه دستگیر و دو دستگاه خودرو از نوع سایپا نیز توقیف شده است و پرونده این تخلف در حال بررسی بوده و منتظر تعیین تکلیف نهایی هستیم.
بهشتی با اشاره به وسعت مناطق تحت پوشش گفت: حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان سرایان طاق زار است و با توجه به کمبود نیرو، یگان حفاظت منابع طبیعی این منطقه تنها با سه نفر نیرو فعالیت میکند و به همین دلیل، بیش از پیش نیازمند همکاری و مشارکت مردمی هستیم.
وی تأکید کرد: جنگلها و منابع طبیعی سرمایه اصلی مردم هستند و از بین رفتن طاق زارها باعث تشدید گرد و خاک و ایجاد مشکلات جدی برای زندگی مردم خواهد شد و حفظ این منابع، بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست.
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان سرایان در پایان گفت: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند و با همکاری مردم و مسئولان، میتوانیم از این منابع ارزشمند حفاظت کنیم.
