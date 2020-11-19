علیرضا نصرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی قاچاق چوب وجود دارد ولی حجم آن به اندازه استان‌های شمالی کشور نیست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: البته با توجه به شرایط خاص و ویژه منابع طبیعی خراسان‌جنوبی و محدودیت عَرصه‌های جنگلی در استان همین حجم بسیار پایین قاچاق چوب نیز آسیب‌زا است.

نصرآبادی با اشاره به اینکه حمل چوب حتماً باید مجوز خاص و ویژه داشته باشد، ادامه‌داد: در راستای کاهش قاچاق چوب در خراسان‌جنوبی همکاری‌های مؤثری با محیط زیست، یگان حفاظت و پاسگاه‌های نیروی انتظامی داریم.

قاچاق چوب طاق از خراسان‌جنوبی

وی با تأکید بر اینکه در خراسان‌جنوبی بیشتر چوب درخت طاق قاچاق می‌شود، گفت: شهرستان‌های طبس، بشرویه و سرایان بیش از سایر شهرستان‌های خراسان‌جنوبی در معرض آسیب قاچاق چوب هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در بسیاری از صنایع چون مبل‌سازی و یا جهت تهیه کتاب نیاز به چوب وجود دارد که با نظارت‌های خاص و ویژه می‌توان هم مواد اولیه این صنایع را تأمین و هم از منابع طبیعی حفاظت کرد.

نصرآبادی با اشاره به اینکه قطع و برش و حمل چوب باید با مجوزها و نظارت‌های خاصی صورت گیرد، بیان‌کرد: در راستای تأمین چوب مورد نیاز صنایع می‌توان از چوب درختان دارای آفت و یا خشک شده استفاده کرد.

وی گفت: در راستای چوب مورد نیاز برخی از صنایع چون کارگاه‌های مبل سازی، تهیه کتاب و یا کارخانه‌های ذغال‌سازی طرح زراعت چوب در خراسان‌جنوبی را آغاز کرده‌ایم تا در کنار آن از آسیب به منابع طبیعی به بهانه تأمین چوب صنایع جلوگیری شود.

تأمین چوب مورد نیاز صنایع با طرح زراعت چوب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در طرح زراعت چوب علاقمندان با همکاری منابع طبیعی اقدام به کاشت گونه‌های سریع الرشد برای تأمین چوب مورد نیاز صنایع و کارخانه‌های ذغال سازی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح علاقمندان برای دریافت تسهیلات نیز معرفی می‌شوند، بیان‌کرد: در سال جاری ۱۰۰ هکتار از اراضی را برای طرح زراعت چوب اختصاص داده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی یادآور شد: این طرح زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا منابع طبیعی و اراضی جنگلی نفسی تازه کنند و به بهانه‌های مختلف حیات درختان پرثمر و سرسبز خراسان‌جنوبی آسیب نبیند.

وی گفت: در حال حاضر طرح ما بر کشت گونه طاق است که در صنایع نیز از آن استفاده‌های متعدد می‌شود.