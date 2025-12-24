  1. استانها
  2. زنجان
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۲

رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان به علت بارش برف خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده شاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده از و از صبح بارش نعمت الهی برف در استان آغاز شده است.

وی ابراز کرد: بارش برف در استان زنجان ادامه دارد و در این راستا هشدار زرد هواشناسی صادر شده و شهروندان در حدممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند و از تردد در ارتفاعات کوهستانی هم جلوگیری کنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده شاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان همچنان سرد و یخبندان خواهد بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی یک درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشت هوا سردتر شده است.

