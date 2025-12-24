رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده شاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده از و از صبح بارش نعمت الهی برف در استان آغاز شده است.

وی ابراز کرد: بارش برف در استان زنجان ادامه دارد و در این راستا هشدار زرد هواشناسی صادر شده و شهروندان در حدممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند و از تردد در ارتفاعات کوهستانی هم جلوگیری کنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده شاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان همچنان سرد و یخبندان خواهد بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی یک درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشت هوا سردتر شده است.