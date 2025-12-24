  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۴

بارش برف مناطق مختلف آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد

بارش برف مناطق مختلف آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد

ارومیه- بارش برف از سه شنبه شب، مناطق مختلف آذربایجان غربی را سفیدپوش کرده است.

    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      ویدیو بارش برف معلوم نیست مربوط به کدام شهر و چه تاریخی است ، همین باعث بی اعتمادی به این نوع خبرها می گردد.

