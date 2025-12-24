https://mehrnews.com/x39XBJ ۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۴ کد خبر 6700196 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۴ پنجره مهر؛ بارش برف مناطق مختلف آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد ارومیه- بارش برف از سه شنبه شب، مناطق مختلف آذربایجان غربی را سفیدپوش کرده است. دریافت 73 MB کد خبر 6700196 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در محورهای جنوب آذربایجان غربی؛ جاده ها لغزنده هستند رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد بارش برف و باران شدید در استانهای غربی کشور پاشایی: تردد در گردنه زمزیران سردشت بدون زنجیرچرخ ممکن نیست برچسبها بارش برف آب و هوا تکاب
نظر شما