  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۱

ثبت‌نام ترم زمستان مقدمات تدبر در قرآن آغاز شد

ثبت‌نام ترم زمستان مقدمات تدبر در قرآن آغاز شد

مدرسه دانشجویی اولوالالباب وابسته به مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران، ثبت‌نام ترم زمستان مقدمات تدبر در قرآن را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره مقدمات تدبر در قرآن نخستین گام از نخستین دوره قرآنی است که مدرسه دانشجویی اولوالالباب وابسته به مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران آن را برگزار می‌کند.

ترتیب دوره‌های تدبر در قرآن این مدرسه شامل دوره تسبیح، دوره حمد، دوره تهلیل و دوره تکبیر است و مقدمات تدبر در قرآن نخستین گام از دوره تسبیح است و روش‌های تفکر در قرآن، روش‌های تدبر کلمه‌ای، روش‌های تدبر سوره‌ای و روش‌های تدبر قرآن به قرآن از جمله دیگر گام‌های این دوره است.

این ترم آموزشی به سه صورت حضوری، مجازی و آفلاین برگزار شده که شکل حضوری آن به صورت هفتگی در محل مدرسه به نشانی تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان فروزانفر پ ۱۴۳۷، طبقه دوم خواهد بود و شکل مجازی آن به صورت هفتگی در فضای اسکای‌روم تدارک دیده شده و در شکل آفلاین نیز محتوای کلاسی در فضای سامانه آموزش مجازی مجمع مدارس ارائه خواهد شد.

دوره‌های تدبر در قرآن از سوی این مدرسه دانشجویی بدون دریافت هزینه و اعطای گواهینامه برگزار شده و تنها شرکت‌کنندگان برحسب علاقه‌مندی می‌توانند محتوای آموزشی دریافت شده را به افراد دیگر انتقال دهند و در جهت نشر و توسعه آن کوشا باشند.

علاقه‌مندان باید برای ثبت‌نام در این دوره به نشانی https://ble.ir/madreseh_tadabbor مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند.

کد خبر 6700194
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها