به گزارش خبرگزاری مهر، دوره مقدمات تدبر در قرآن نخستین گام از نخستین دوره قرآنی است که مدرسه دانشجویی اولوالالباب وابسته به مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران آن را برگزار می‌کند.

ترتیب دوره‌های تدبر در قرآن این مدرسه شامل دوره تسبیح، دوره حمد، دوره تهلیل و دوره تکبیر است و مقدمات تدبر در قرآن نخستین گام از دوره تسبیح است و روش‌های تفکر در قرآن، روش‌های تدبر کلمه‌ای، روش‌های تدبر سوره‌ای و روش‌های تدبر قرآن به قرآن از جمله دیگر گام‌های این دوره است.

این ترم آموزشی به سه صورت حضوری، مجازی و آفلاین برگزار شده که شکل حضوری آن به صورت هفتگی در محل مدرسه به نشانی تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان فروزانفر پ ۱۴۳۷، طبقه دوم خواهد بود و شکل مجازی آن به صورت هفتگی در فضای اسکای‌روم تدارک دیده شده و در شکل آفلاین نیز محتوای کلاسی در فضای سامانه آموزش مجازی مجمع مدارس ارائه خواهد شد.

دوره‌های تدبر در قرآن از سوی این مدرسه دانشجویی بدون دریافت هزینه و اعطای گواهینامه برگزار شده و تنها شرکت‌کنندگان برحسب علاقه‌مندی می‌توانند محتوای آموزشی دریافت شده را به افراد دیگر انتقال دهند و در جهت نشر و توسعه آن کوشا باشند.

علاقه‌مندان باید برای ثبت‌نام در این دوره به نشانی https://ble.ir/madreseh_tadabbor مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند.