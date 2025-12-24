بازدید معاون سیاسی استاندار کردستان از روند خدمات ثبت احوال استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح چهارشنبه همزمان با سوم دی‌ماه، روز ملی ثبت احوال، با حضور در اداره‌کل ثبت احوال استان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

وی در این بازدید با کارکنان اداره‌کل ثبت احوال استان دیدار و ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال، از تلاش‌های آنان در ارائه خدمات هویتی به شهروندان قدردانی کرد.

معاون سیاسی امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان همچنین در نشستی با مدیرکل ثبت احوال استان، گزارشی از عملکرد ۹ ماهه و خدمات ارائه‌شده این اداره را دریافت و بر اهمیت نقش ثبت احوال در ساماندهی اطلاعات هویتی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی تأکید کرد.

در این نشست، اقدامات نوین و فناورانه سازمان ثبت احوال از جمله صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت و صدور غیرحضوری و هوشمند شناسنامه نوزادان به‌عنوان گام‌هایی مؤثر در تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری مورد بررسی قرار گرفت.