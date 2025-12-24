رونمایی از خدمات هوشمند ثبت احوال کرمانشاه در روز ملی

منصور عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوم دیماه، روز ملی ثبت احوال، اظهار کرد: ثبت احوال استان کرمانشاه بهتازگی مجموعهای از طرحهای تحولآفرین را در حوزه خدمات هویتی به بهرهبرداری رسانده که در راستای تحقق دولت هوشمند و افزایش رضایتمندی شهروندان طراحی شدهاند.
وی با بیان اینکه کاهش مراجعات حضوری و ارتقای دقت در ثبت وقایع حیاتی از اهداف اصلی این اقدامات است، افزود: این خدمات با تمرکز بر صیانت از اسناد هویتی، تسریع در ارائه خدمات و افزایش امنیت دادهها اجرا شده و نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمترسانی دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از آغاز فرآیند صدور کاملاً هوشمند شناسنامه نوزادان خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، صدور گواهی ولادت الکترونیکی از سال گذشته آغاز شد و اکنون شناسنامه نوزادان از طریق درگاه «سهیم» بهصورت غیرحضوری صادر میشود.
عزیزی توضیح داد: در این فرآیند، پدر نوزاد با ثبتنام در سامانه مربوطه، بدون مراجعه به ادارات ثبت احوال، شناسنامه را دریافت میکند و این سند هویتی از طریق پست به نشانی خانواده ارسال میشود که این امر ثبت بهنگام وقایع حیاتی را تضمین میکند.
وی همچنین از راهاندازی سامانه صدور هوشمند گواهی الکترونیکی وفات و امکان دریافت برخط گواهی وضعیت تأهل خبر داد و تصریح کرد: این خدمات با هدف کاهش بروکراسی اداری، حذف مراجعات غیرضروری و مقابله با جعل اسناد طراحی شده و تمامی گواهیها بهصورت دیجیتال و با اعتبار قانونی کامل صادر میشوند.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه در پایان به افتتاح مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان سازمان ثبت احوال کشور اشاره کرد و گفت: این مرکز با شماره ۱۵۱۰، ضمن پاسخگویی مستقیم به مردم، بهعنوان یک مرکز رصد و تحلیل دادهها عمل میکند. همچنین سند راهبردی دهساله سازمان ثبت احوال در افق ۱۴۱۴ رونمایی شده که نقشه راه تحول دیجیتال و گذار به نظام شناسهمحور در سالهای آینده خواهد بود.
