به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا یکی از اولین رویدادهای این رشته در سال ۲۰۲۵ میلادی به حساب می‌آید که از ۶ اسفند به میزبانی جاکارتا اندونزی برگزار خواهد شد. این دوره رقابت‌ها همچون ادوار گذشته همزمان در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه دختران و پسران پیگیری می‌شود و به همین دلیل نمایندگان کشورهای مختلف، گردهمایی قابل توجهی در جاکارتا خواهند داشت.

فدراسیون شمشیربازی ایران تا به امروز در مورد این رقابت‌ها و برنامه اعزام به آن اطلاع رسانی دقیقی نداشته است اما اگر مبنا ادامه روند سال‌های قبل و به ویژه آخرین دوره این مسابقات باشد و از همه مهمتر، «جوانگرایی» که بارها بر لزوم انجام آن در بزرگسالان تاکید شده است، به طور حتم ایران هم باید نمایندگانی در جاکارتا داشته باشد.

البته مهمتر از اعزام و حضور فیزیکی شمشیربازان ایران در محل رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا، «هدف گذاری» لازم برای این رقابت‌ها است و برنامه‌ای که برای دستیابی به آن باید تدارک دیده شده باشد وگرنه صرف اعزام، آورده‌ای برای این رشته المپیکی نخواهد داشت جز فرصت سازی برای «سفر» و صرف «هزینه» برای آن.

سال گذشته مسابقات جوانان آسیا به میزبانی کویت برگزار شد و فدراسیون شمشیربازی طبق آنچه خود روی آن تاکید داشت، با ترکیب کامل در آن شرکت داشت. ۱۸ شمشیرباز دختر و پسر در قالب ۶ تیم راهی کویت شدند اما دست خالی‌تر از همیشه به کشور بازگشتند. در جریان رقابت‌های کویت، شمشیربازان جوان ایران حتی به مدال هم نزدیک نشدند تا حداقل دلخوشی اندکی نسبت به این رده سنی و اطمینان از «نگاه برنامه محور» به آن ایجاد شود.

حالا بعد از یک سال، دوره‌ای جدید از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کویت برگزار می‌شود و می‌طلبد فدراسیون شمشیربازی، هم برای حضور در آن برنامه داشته باشد و هم نتیجه گیری به خصوص که این دوره رقابت‌ها در چهارمین و آخرین سال ریاست فعلی فدراسیون شمشیربازی برگزار می‌شود و می‌طلبد که بالاخره مشخص شود علیرضا پورسلمان بعد از سه سال و مواجه شدن با چالش‌های مختلف، به چه مرزی از برنامه ریزی هدفمند برای این رشته المپیکی و «خوش پیشینه» رسیده است.

طی سه سال اول دستاویز شدن به گذشته و کمبودهای به جا مانده همواره توجیهی بر «سراشیبی سقوط» شمشیربازی بود که در همه رده‌ها و بخش‌ها عیان شد حتی تیم ملی اسلحه سابر بزرگسالان که با پیشینه چند دوره المپیک، گل سر سبد این رشته بود اما حالا بیشتر محل انتقاد شده تا جایی برای امید و انتظار نتیجه گیری.

خبرنگار مهر برای اطلاع از برنامه فدراسیون شمشیربازی در مورد مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و چگونگی حضور در آن، تماس چندباره با علیرضا پورسلمان داشت که البته به دلیل عدم پاسخگویی به نتیجه نرسید اما سوال اینجاست «پورسلمان که خود به عنوان سرپرست تیم اعزامی به کویت را همراهی کرد و از نزدیک مشاهده گر همه عملکردها بود، از آن سفر و حضور چگونه و در چه راستایی برای اعزام پیش رو بهره خواهد برد؟»

رئیس فدراسیون شمشیربازی چندی پیش بر عدم جوانگرایی به موقع در تیم ملی اسلحه سابر تاکید و اذعان داشت که با تاخیر آن را در برنامه قرار داده است. بنابراین قطعاً باید برای رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا هم برنامه‌ای متفاوت از همیشه داشت اگر جوانگرایی اصولی و آینده ساز مدنظر است.

با این اوصاف انتظار می‌رود برای مسابقات ۲۰۲۶ قهرمانی جوانان آسیا، هم اعزام صورت بگیرد و هم کسب نتایجی متفاوت و بهتر از همیشه؛ البته که با توجه به پیشینه ایران در این رده سنی و از دست رفتن فرصت چندساله برای کار روی رده‌های پایه و جوانگرایی اصولی، «مدال و سکو» انتظارِ منطقی از این دوره مسابقات نباید باشد اما این انتظار هست که حداقل به آنها نزدیک تر از همیشه شویم.

در هر صورت، فدراسیون شمشیربازی که طی ماه‌های اخیر بارها بر جوانگرایی به عنوان بخشی از اولویت‌هایش تاکید داشته است، باید کم لغزش تر از همیشه در این بخش حرکت داشته باشد، مثلاً برای حسام مرادی که در همین رقابت‌های اخیر قهرمانی کشور جوانان، قهرمان اسلحه سابر شد برنامه‌ای داشته باشد و او و امثالش را روی سکوی همین رقابت‌ها رها نکند.

مهمتر اینکه باید مشخص شود مربی این شمشیربازان در این رده سنی چه کسی است؟ کارنامه محمد رهبری در مسابقاتِ کویت و دیگر رویدادهایی که او هدایت تیم‌های امید و بزرگسالان اسلحه سابر را بر عهده داشت، عیان است. آیا قرار است با همین مربی، جوانگرایی لازم و ضروری را در این اسلحه پیش برد یا برنامه‌ای دیگر رونمایی می‌شود؟