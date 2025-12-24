به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو گفتوگو نوشت: سید اسد رجبی، جامعهشناس و مدیرکل اخبار اجتماعی خبرگزاری مهر در برنامه «به وقت گفتوگو» با اشاره به تغییر تاکتیکهای رسانهای دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، بر بازسازی ساختار تبلیغاتی داخلی تأکید کرد.
این کارشناس رسانه با تقدیر از رهنمودهای رهبر انقلاب درباره تحول در مواجهه تبلیغاتی، ابتدا نقاط قوت رسانههای متعهد کشور را برشمرد: «تنوع و تعدد رسانههای انقلابی، تولید محتوای ارزشی و علمی گسترده، تربیت نیروهای متخصص و کسب تجربه گرانقدر در جنگ رسانهای طی بیش از یک دهه گذشته از جمله مزیتهای فعلی ماست.»
رجبی سپس با بیان اینکه شکلگیری رسانههای فارسیزبان خارجی برای جمهوری اسلامی یک «فرصت تقابلی» ایجاد کرده، به تشریح ضرورتهای تحول پرداخت.
او اولین نیاز را تغییر نگاه از «موضع دفاعی به کنشگری» دانست و هشدار داد: «بخش بزرگی از رسانههای داخلی هنوز واکنشی عمل میکنند؛ ابتدا روایت دشمن منتشر میشود و بعد ما صرفاً تکذیب یا پاسخ میدهیم. ما باید خودمان پیشدستی کرده و روایتساز باشیم.»
بازسازی اعتماد عمومی؛ هدف اصلی دشمن «دلسردسازی» است
مدیرکل اخبار اجتماعی خبرگزاری مهر با تفکیک میان «نقص» و «بنبست»، بازسازی اعتماد عمومی را دومین ضرورت عنوان کرد و افزود: «هدف دشمن صرفاً سیاهنمایی نیست، بلکه دلسرد کردن مردم و القای عدم تحقق اهداف انقلاب است. ما باید مسیر حل نقصها را به مردم نشان دهیم، نه اینکه با شعارهای خشک فاصله ایجاد کنیم.»
درک زبان نسل جدید و ورود به زیستبوم رسانهای آنان
رجبی در رادیو گفتوگو سومین محور تحول را درک زیست رسانهای نسل جدید خواند و تأکید کرد: «نسل جدید در اینستاگرام، تلگرام، پادکست و روایتهای کوتاه تصویری زندگی میکند. رسانههای ما باید به این فضاها وارد شوند و روایتهای همذاتپندارانه تولید کنند.»
او جنگ ۱۲ روزه را نمونهای موفق از این نوع روایتگری دانست که در آن شهدایی از «کودک چندماهه تا فعال اکوسیستم فناوری» حضور داشتند.
تقویت جبهه مردمی و افزایش سرعت و هماهنگی
این جامعهشناس در ادامه بر تقویت جبهه رسانهای مردمی از طریق آموزش سواد رسانهای و حمایت از تولیدکنندگان محتوای مستقل تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «ارائه روایت پیشرفت در کنار واقعیت بحرانها نیز ضروری است. همچنین سرعت، دقت و هماهنگی حیاتی است؛ خبر دیرهنگام، خبر سوخته است و تناقض در روایتها اعتماد را میکاهد.»
چهار تغییر کلیدی: ذهنیت، زبان، ابزار، مخاطبشناسی
رجبی در جمعبندی گفت: «ما نیازمند چهار تغییر اساسی هستیم: تغییر ذهنیت از انفعال به کنشگری، تغییر زبان برای ارتباط با نسل نو، تغییر ابزار متناسب با فضای دیجیتال و شناخت صحیح مخاطب امروز.»
او در پایان با اشاره به فوریت زمان هشدار داد: «وقت نداریم؛ رسانه منتظر تصمیمگیری ما نمیماند و برخی ضربهها جبرانناپذیر است.»
نظر شما