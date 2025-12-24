به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیئت داوران بخش نمایشنامهنویسی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از کوروش نریمانی، نادر برهانیمرند و مهرداد کوروشنیا، ۱۰ نمایشنامه را بهعنوان نامزدهای این بخش معرفی کردند؛ که اسامی آنها به شرح زیر است:
۱. نمایشنامه «مطرود» به نویسندگی حامد مهراندیش
۲. نمایشنامه «بیمدار» به نویسندگی فرانک کریمی
۳. نمایشنامه «رها، در خیابانهای این حوالی» به نویسندگی نگار سرلک
۴. نمایشنامه «داگلس» به نویسندگی حامد ناوشکی
۵. نمایشنامه «خانوم» به نویسندگی فهیمه موسوی نیارکی
۶. نمایشنامه «خطرنج» به نویسندگی نگین ضیایی
۷. نمایشنامه «اکباتان» به نویسندگی احسان نگهبان و میلاد ظهوریان
۸. نمایشنامه «پریداری میرزا احمدخان گروسی در تهران» به نویسندگی محمد طلوعی
۹. نمایشنامه «تشابهات» به نویسندگی سجاد حسنپور
۱۰. نمایشنامه «کلماکره» به نویسندگی باقر سروش
برگزیدگان نهایی این بخش، در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» معرفی و از آنها قدردانی میشود.
هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۴ دی در تهران درحال برگزاری است.
نظر شما