بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق نقشهها و الگوهای دریافتی طی امروز چهارشنبه در ادامه فعالیت سامانه بارشی برای نقاطی از استان بارشهای پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق، در نواحی سردسیر و ارتفاعات رگبار برف و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جادهها، احتمال ایجاد رواناب، احتمال کولاک برف و … همراه هستند.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از فردا تا روز شنبه برای همه نقاط استان پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش مییابند، لذا مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.
