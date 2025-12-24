  1. استانها
دمای هوا در لرستان کاهش می‌یابد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها در استان کاهش می‌یابند.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق نقشه‌ها و الگوهای دریافتی طی امروز چهارشنبه در ادامه فعالیت سامانه بارشی برای نقاطی از استان بارش‌های پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق، در نواحی سردسیر و ارتفاعات رگبار برف و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب، احتمال کولاک برف و … همراه هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از فردا تا روز شنبه برای همه نقاط استان پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش می‌یابند، لذا مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.

