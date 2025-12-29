هشدار هواشناسی لرستان؛ نفوذ توده هوای سرد و احتمال یخبندان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان لرستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸ از نفوذ توده هوای سرد به منطقه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، این سامانه از شب دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تا شب پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
نوع مخاطره و اثرات
هواشناسی استان اعلام کرده است که با ورود این سامانه، کاهش محسوس دما به ویژه در ساعات شب، بروز یخبندان و یخزدگی در سطح جادهها و معابر عمومی رخ خواهد داد.
این شرایط میتواند منجر به افزایش مصرف انرژی در بخشهای خانگی و صنعتی و احتمال کاهش منابع انرژی شود.
توصیههای ایمنی و پیشگیرانه
همچنین یخزدگی سطح جادههای مواصلاتی، خطر لغزندگی و اختلال در تردد را به همراه دارد.
هواشناسی استان لرستان از شهروندان خواست برای کاهش مصرف انرژی، در منازل و واحدهای صنعتی صرفهجویی کنند.
همچنین به مردم و مسئولان توصیه شده است با اتخاذ تمهیدات لازم، از لغزندگی معابر و جادهها جلوگیری کنند.
علاوه بر این، تأکید شده است که لولههای آب بهطور مناسب عایقبندی شده و از ضد یخ در رادیاتورها و ماشینآلات کشاورزی استفاده شود تا خسارت ناشی از یخبندان کاهش یابد.
تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها نیز به منظور محافظت از محصولات کشاورزی و دامها ضروری اعلام شده است.
این هشدار روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده و مردم و دستگاههای اجرایی استان لرستان به ویژه رانندگان، کشاورزان و مسئولان مدیریت بحران، توصیه میشود با رعایت موارد ایمنی و تدابیر پیشگیرانه، از بروز خسارت و خطرات احتمالی جلوگیری کنند.
