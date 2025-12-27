هشدار هواشناسی لرستان؛ فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادپور گفت: هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۶ مورخ شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ صادر شد.

مشخصات سامانه و زمان اثرگذاری

مرادپور توضیح داد: سامانه بارشی تقویت شده است و فعالیت آن با تأکید بر هشدار سطح زرد شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام مدیرکل هواشناسی استان لرستان، زمان شروع فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ خواهد بود.

وی بیان کرد: این سامانه با مخاطراتی همچون رگبار باران، بارش برف و وزش باد شدید همراه است.

مرادپور ادامه داد: مناطق اثرگذار این سامانه به ترتیب زمانی شامل شمالی و شرقی استان از شنبه شب تا یکشنبه شب و سپس اغلب نقاط استان، به‌ویژه جنوب شرق، از دوشنبه شب تا ظهر سه‌شنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود فعالیت این سامانه تا ظهر سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ادامه داشته باشد.

اثرات پیش‌بینی‌شده

مرادپور تأکید کرد که این سامانه می‌تواند موجب اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده‌ها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه‌رودها، انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف و کولاک، احتمال ریزش کوه و سقوط اشیا شود.

توصیه‌های ایمنی و هشدارها

وی ضمن توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری به ویژه در گردنه‌های برف‌گیر افزود: خودروها باید مجهز به وسایل زمستانی و سوخت کافی باشند و از فعالیت‌های کوه‌نوردی و تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان گفت: همچنین آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها ضروری است و شهروندان باید از تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و خشکه‌رودها اجتناب کنند.