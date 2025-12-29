بهروز مرادپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل شرایط جوی استان در تاریخ ۸ دیماه ۱۴۰۴، امروز علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید در برخی نقاط، بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و در مناطق سردسیر رگبار برف پیشبینی میشود.
وی افزود: از امشب تا ظهر فردا با فعالیت موج دوم سامانه بارشی، در تمام نقاط استان رگبار باران، گاهی رعدوبرق و در شهرهای سردسیر رگبار برف پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی لرستان ادامه داد: همچنین در ارتفاعات و گردنهها بارش برف قابل انتظار است.
مخاطرات سامانه بارشی
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادره، اعلام کرد که این شرایط جوی میتواند با مخاطراتی همچون اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر همراه باشد.
مرادپور بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکهرودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، انسداد برخی نقاط و راههای روستایی، ریزش کوه، مهآلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازهها و خطر سقوط اشیا را از دیگر مخاطرات پیش بینی شده اعلام کرد.
وی تصریح کرد: سامانه بارشی از بعدازظهر سهشنبه از روی جو استان خارج میشود و طی روزهای چهارشنبه تا جمعه پوشش ابر و وزش باد پدیدههای غالب آسمان استان خواهند بود.
کاهش دما و توصیهها
مرادپور همچنین به نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده اشاره کرد و گفت: دماهای شبانه کاهش خواهند یافت و مطابق با هشدار سطح زرد صادره، مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.
اداره کل هواشناسی استان لرستان از همه شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و تدابیر پیشگیرانه، خود و اموالشان را در برابر مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی محافظت کنند.
