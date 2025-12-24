جاده سرچم باروق در پی بارش برف و کولاک شدید مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیهای از مردم و رانندگان خواست به علت بارش سنگین برف، کولاک شدید و یخبندان براثر افت دما در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.
در این اطلاعیه آمده است: از رانندگان و شهروندان عزیز تقاضا میشود امشب به علت کاهش دما یخبندان در محور سرچم به علت بارش برف و کولاک دور از انتظار نیست و به هیچ وجه از این محور تردد نکنند.
بر اساس این اطلاعیه رانندگان ضمن توجه به هشدارهای صادره و با توجه به اینکه جاده سرچم در محدودهی شهرستان چاراویماق کارگاهی است و امکانات خدمات رسانی در آن فراهم نیست و ضروری است برای سفر به مرکز کشور و استانهای دیگر به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند و از محورهای جایگزین استفاده شود.
نظر شما