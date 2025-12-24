  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

جاده سرچم باروق در پی بارش برف و کولاک شدید مسدود شد

جاده سرچم باروق در پی بارش برف و کولاک شدید مسدود شد

ارومیه - مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیه ای از مسدود شدن جاده سرچم به دلیل کولاک و یخبندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیه‌ای از مردم و رانندگان خواست به علت بارش سنگین برف، کولاک شدید و یخبندان براثر افت دما در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.

در این اطلاعیه آمده است: از رانندگان و شهروندان عزیز تقاضا می‌شود امشب به علت کاهش دما یخبندان در محور سرچم به علت بارش برف و کولاک دور از انتظار نیست و به هیچ وجه از این محور تردد نکنند.

بر اساس این اطلاعیه رانندگان ضمن توجه به هشدارهای صادره و با توجه به اینکه جاده سرچم در محدوده‌ی شهرستان چاراویماق کارگاهی است و امکانات خدمات رسانی در آن فراهم نیست و ضروری است برای سفر به مرکز کشور و استان‌های دیگر به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند و از محورهای جایگزین استفاده شود.

    • رضاطهماسبی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      انشاله که راهداری بجای نمک پاشی فکر بهتری برای جاده ها بکنه
    • جعفر رضازاده FI ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مسئولین عزیز بجای هشدار !!!یه فکری به حال جاده کنندتامردم براحتی تردد کنن

