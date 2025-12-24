  1. استانها
انهدام بزرگ‌ترین شبکه انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور در کرمان

کرمان- معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از دستگیری و طرد قریب به ۷ هزار تبعه غیرمجاز طی یک ماه اخیر و انهدام یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، با اشاره به اجرای طرح پاکسازی اتباع غیرمجاز اظهار کرد: در راستای این طرح و طی یک ماه اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در سطح استان اجرا شد که تمرکز آن بر شناسایی و برخورد با مکان‌های تجمع و فعالیت شبکه‌هایی بود که در زمینه خدمات‌رسانی و تسهیل انتقال اتباع غیرمجاز به نقاط مختلف کشور فعالیت داشتند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این اقدامات، قریب به ۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی، دستگیر و طرد شدند و در جریان این عملیات‌ها، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور متلاشی و سر شبکه اصلی آن نیز در استان کرمان دستگیر شد که برای تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع امنیتی قرار دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با قدردانی از همراهی مردم تصریح کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌شود از هرگونه ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، از جمله اجاره واحدهای صنفی، منازل، باغ‌ویلاها، واگذاری کارت بانکی، سیم‌کارت، خودرو و همچنین فراهم‌کردن زمینه هرگونه کسب‌وکار و اشتغال برای این افراد، به‌طور جدی خودداری کنند.

جلالی در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تردد، اسکان و حضور اتباع غیرمجاز را به مراجع امنیتی و انتظامی گزارش دهند و یا از طریق سامانه گزارش اشتغال و اسکان غیرقانونی اتباع غیرمجاز به نشانی migrationreport.ir اقدام کنند.

    کتاب خوان IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      
      
      دمتون گرم ....باید از زاهدان و بم و جیرفت شروع بشه
    حسین IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      
      
      درود بر نیروی انتظامی کشور را ازبیگانه ها پاک کنید
    محدثه IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      
      
      سلام...خسته نباشید .اتباع رو جمع کنید .دستتون درد نکنه الهی که خدا یارو یاورتون باشه .کلا اینها رو بیرون کنید...بخصوص کرمان .بهترین خانه ها رو رهن واجاره میکنند...جمع کنید اینهارو برن کشور خودشون...

