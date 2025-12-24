به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، با اشاره به اجرای طرح پاکسازی اتباع غیرمجاز اظهار کرد: در راستای این طرح و طی یک ماه اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در سطح استان اجرا شد که تمرکز آن بر شناسایی و برخورد با مکان‌های تجمع و فعالیت شبکه‌هایی بود که در زمینه خدمات‌رسانی و تسهیل انتقال اتباع غیرمجاز به نقاط مختلف کشور فعالیت داشتند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این اقدامات، قریب به ۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی، دستگیر و طرد شدند و در جریان این عملیات‌ها، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور متلاشی و سر شبکه اصلی آن نیز در استان کرمان دستگیر شد که برای تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع امنیتی قرار دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با قدردانی از همراهی مردم تصریح کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌شود از هرگونه ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز، از جمله اجاره واحدهای صنفی، منازل، باغ‌ویلاها، واگذاری کارت بانکی، سیم‌کارت، خودرو و همچنین فراهم‌کردن زمینه هرگونه کسب‌وکار و اشتغال برای این افراد، به‌طور جدی خودداری کنند.

جلالی در پایان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تردد، اسکان و حضور اتباع غیرمجاز را به مراجع امنیتی و انتظامی گزارش دهند و یا از طریق سامانه گزارش اشتغال و اسکان غیرقانونی اتباع غیرمجاز به نشانی migrationreport.ir اقدام کنند.