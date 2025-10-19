  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه در محور بم-کرمان ۱۱ مصدوم داشت

بم- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی بم از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری حامل اتباع خارجی غیرمجاز در محور بم - کرمان خبر داد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، حمید بارانی، عصر یکشنبه در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگاران گفت: حوالی ساعت ۱۴:۰۰ امروز یکشنبه ۲۷ مهر، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل اتباع افغان در محور بم– کرمان، در محدوده اَبارق به مرکز پیام اورژانس بم اعلام شد.

وی افزود: این خودرو که حامل اتباع خارجی غیرمجاز بود، بر اثر واژگونی در مجموع ۱۱ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی بم بیان کرد: به‌محض دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی در محل انجام شد.

بارانی، تصریح کرد: تمامی ۱۱ مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه، برای ادامه مراقبت‌های تخصصی و درمان‌های لازم به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند.

وی در پایان با اشاره به ابعاد اقتصادی و فشار بر سیستم درمان شهرستان گفت: متأسفانه تکرار این دست حوادث که اغلب در ارتباط با قاچاق انسان صورت می‌گیرد، باعث تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی و خستگی مفرط کادر درمان می‌شود که مسئولیت رسیدگی به آن بر دوش دانشگاه علوم پزشکی بم است.

