آغاز طرح مشترک ارتقای امنیت عمومی و پاکسازی کویر در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، گفت: این رزمایش در راستای افزایش ضریب امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی، در سه محور اصلی پایش و رصد مناطق صعبالعبور با استفاده از توان پهپادی، افزایش توان رزم نیروهای عملکننده و ارتقای همافزایی و هماهنگی میان ارکان امنیتی، نظامی و انتظامی اجرا میشود.
وی افزود: این طرح بهصورت مشترک و با حضور مجموعه فراجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاههای امنیتی در مناطق کویر شمالی، میانی و جنوبی استان کرمان آغاز شده و تا تحقق اهداف پیشبینیشده ادامه خواهد داشت.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان تأکید کرد: اجرای این رزمایش نقش مهمی در تقویت اشراف اطلاعاتی، افزایش آمادگی عملیاتی نیروها و تأمین امنیت پایدار در پهنههای کویری استان کرمان خواهد داشت.
