هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز چهارشنبه سوم دیماه با ثبت عدد ۱۰۹ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۰ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق صدف، ویلا، سجاد، طرق، سرافرازان، خاقانی و آوینی در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و در بقیه مناطق سطح شهر مشهد قابل قبول گزارش شده است.