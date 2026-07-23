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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰

رئیس جمهور درگذشت چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت شیرمحمد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث فرهنگی و هنری بلوچستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی درگذشت شیرمحمد اسپندار چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث فرهنگی و هنری بلوچستان را به خانواده وی، جامعه فرهنگ و هنر کشور و مردم شریف سیستان و بلوچستان تسلیت گفت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و از برجسته‌ترین حافظان میراث فرهنگی و هنری بلوچستان را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر کشور، مردم شریف سیستان و بلوچستان و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم.

زنده‌یاد استاد اسپندار، عمر پربرکت خویش را وقف پاسداری، احیا و معرفی موسیقی اصیل این سرزمین کرد و با هنری یگانه و نفس گرم خود، نوای دل‌نواز دونلی را از گستره فرهنگ بلوچستان فراتر برد و آن را به سرمایه‌ای ملی در عرصه جهانی تبدیل کرد.

بی‌تردید، نام و یاد این استاد فرزانه، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ و هنر ایران، در حافظه تاریخی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند و نوای جاودانه او همچنان پیام‌آور صلح، دوستی، همدلی و اصالت فرهنگی ایران عزیز برای نسل‌های آینده خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان گرامی، صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 6897213
آروین موذن زاده

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