سردار قربانی: شهید نائینی الگوی ایمان، جهاد و ولایتمداری بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی شامگاه پنجشنبه در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید «علی محمد نائینی» در دوران دفاع مقدس، به تبیین اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف پرداخت و با اشاره به شخصیت سخنگوی شهید سپاه، گفت: شهید نائینی یکی از فرماندهان عزیزی بود که سه سال و نیم رئیس ستاد من در سپاه بدر و لشکر بودند. ایشان فردی مؤمن، متدین و مقلد امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب بود. از همان روزهای اول دفاع مقدس در مناطق عملیاتی حضور داشت و در همه صحنه‌های جنگ تأثیرگذار بود.

فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به حماسه‌آفرینی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های دوازده‌روزه و رمضان، اظهار کرد: ملت شریف و متحد ایران، با ایستادگی در برابر جنگ هشت ساله، خود را به عنوان یک قدرت برتر در جهان به اثبات رساند. ما در هشت سال دفاع مقدس با بیش از هفتاد کشور جنگیدیم و پیروز شدیم. الحمدلله در جنگ دوازده‌روزه و سه‌روزه رمضان، کوه استکبار را در هم کوبیدیم و تمام زیرساخت‌های دشمن را هدف قرار دادیم.

وی افزود: این اقتدار، حاصل عنایات الهی و هدایت‌ های امامین انقلاب است. ما با حضور بیش از هفتاد کشور در جنگ هشت ساله، به عنوان یک امپراتوری و قدرت اول جهان، این نبرد را رقم زدیم و پیروز شدیم. امروز نیز از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم و با تمام وجود در رکاب رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آماده هرگونه رویارویی با دشمنان هستیم.

رسالت خبرنگاران؛ روشنگری و معرفی قدرت واقعی ایران

سردار قربانی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین اقتدار ملی، گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه، وظیفه دارند قدرت واقعی ایران را به نسل جوان معرفی کنند. دشمن بعد از جنگ دوازده‌روزه و رمضان، راه خود را شناخت و متوجه شد که ایران با قدرت اول جهان روبرو است. ما باید جوانان عزیزمان را با قدرت واقعی ایران آشنا کنیم تا بدانند که ما در هشت سال دفاع مقدس، امپراتوری و قدرت اول جهان را به چالش کشیدیم و پیروز شدیم.

وی ادامه داد: امروز دشمن با هر خباثتی که دست بزند، پاسخ کوبنده خود را دریافت خواهد کرد. ترامپ و نتانیاهو بعد از جنگ‌های اخیر، قدرت ایران را شناختند و متوجه شدند که با چه اقتداری روبرو هستند.

هشدار به کشورهای عربی منطقه؛ با شیعه بازی نکنید

فرمانده دوران دفاع مقدس با هشدار به کشورهای عربی منطقه، گفت: ما به انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهای عربی منطقه اخطار می‌کنیم که با شیعه بازی نکنند. ایران در هشت سال دفاع مقدس با بیش از هفتاد کشور جنگید و پیروز شد. امروز نیز از هیچ قدرتی نمی‌ترسد و تحت امر رهبری الهی خود، به پیش خواهد رفت. هر اقدامی که دشمنان انجام دهند، بلافاصله پاسخ داده می‌شود و داده خواهد شد.

سردار قربانی در پایان با اشاره به حضور رزمندگان در سنگرها و پشتیبانی عراقی‌های حماس‌آفرین، خاطرنشان کرد: عراقی‌ها در این شب‌ها واقعاً حماسه آفریدند و پشتوانه بزرگی برای رزمندگان ما هستند. امیدوارم در سایه امام زمان (عج)، به زودی شاهد پیروزی بزرگی برای کشور، انقلاب و ولایت فقیه باشیم. ایران قوی، با قدرت ایمان و وحدت، آینده‌ای درخشان را رقم خواهد زد و قطعاً از هیچ قدرتی کوتاه نمی‌آید.