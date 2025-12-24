  1. سیاست
حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از گرانی‌ها و افزایش هزینه‌های مردم، گفت: حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به افزایش هزینه‌ها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف، آسیب پذیر شده که فشارهای زیادی به خانواده‌ها وارد کرده و موجب نارضایتی شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری، باید حقوق کارکنان دولت به صورت منظم و متناسب با شرایط کشور بازنگری و تنظیم شود. حقوق کارکنان و کارمندان باید حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

زهرا علیدادی

      بایدحداقل چهل میلیون بشه اصلا نمیشه زندگی کردحتی لباسم وخوراکم نمیشه خرید

