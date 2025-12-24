  1. اقتصاد
تسویه ۵۵ میلیارد یورویی بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.

فاطمه صفری دهکردی

