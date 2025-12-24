تسویه ۵۵ میلیارد یورویی بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
