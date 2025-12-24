  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

۷۵ درصد اعتبارات روستایی استان اصفهان محقق شد

اصفهان-مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری اصفهان با اشاره به جذب بخش عمده اعتبارات حوزه روستایی،از تحقق نزدیک به ۷۵درصدی اعتبارات مصوب ۸۵۰ میلیارد تومانی این بخش در سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوهری پیش از ظهر چهارشنبه در آئین جشن دهیاران زن که به مناسبت روز حسابدار و بزرگداشت مقام مادر و بانوان برگزار شد، گزارش جامعی از عملکرد سال جاری دفتر امور روستایی ارائه کرد. این مراسم با حضور جمعی از دهیاران، بخشداران و مسئولان حوزه‌های مالی و اداری در باشگاه فرهنگی هشت‌بهشت برگزار شد.

وی با تأکید بر رویکرد پاسخگویی و خدمت‌رسانی مستمر دفتر متبوع خود اظهار کرد: در طول سال همواره در کنار دهیاران بوده‌ایم و تلاش کرده‌ایم همراهی مؤثر و مستمری با دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و تمامی فعالان حوزه روستایی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به عملکرد مالی این حوزه گفت: از مجموع اعتبارات مصوب ۸۵۰ میلیارد تومانی حوزه روستایی، تاکنون نزدیک به ۷۵ درصد آن محقق شده که این موفقیت نتیجه تلاش جمعی دهیاران، بخشداران و کارکنان خدوم مجموعه است.

جوهری با تجلیل ویژه از سه بخشدار زن حاضر در این مراسم و سایر بانوان فعال در بخش‌های مختلف اداری و مالی افزود: تمامی مسئولان با جدیت پای کار هستند تا با حمایت‌های استاندار اصفهان، اقدامات مؤثری در راستای توسعه استان و به‌ویژه مناطق روستایی به ثمر برسد.

وی همچنین از اهدای هدایای نمادین به نمایندگانی از دهیاران، مسئولان مالی و اداری و بخشداران خبر داد و تصریح کرد: این قدردانی‌ها نمادی از سپاسگزاری از زحمات همه عوامل اجرایی حوزه روستایی استان است.

این مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در امور مالی، اداری و توسعه پایدار روستایی، و با تقدیر از بانوان شاغل در این حوزه‌ها به کار خود پایان داد.

