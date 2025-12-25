  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۴۰۴، ۶:۲۴

هراس تل آویو از فشار ترامپ برای انتقال به مرحله دوم آتش بس در غزه

هراس تل آویو از فشار ترامپ برای انتقال به مرحله دوم آتش بس در غزه

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که تل آویو نگران فشار ترامپ برای آغاز مرحله دوم بدون خلع سلاح غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال به مرحله دوم توافق غزه بدون خلع سلاح حماس فشار وارد کند.

بر اساس این گزارش، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود افزود: برآوردها نشان می‌دهد مرحله دوم توافق پس از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با ترامپ آغاز خواهد شد.

همچنین این منابع ادعا کردند که مرحله دوم توافق غزه پیش از بازگرداندن جسد آخرین اسیر آغاز نخواهد شد.

کد خبر 6701341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر یهودیت تحریف شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها