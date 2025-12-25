هراس تل آویو از فشار ترامپ برای انتقال به مرحله دوم آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال به مرحله دوم توافق غزه بدون خلع سلاح حماس فشار وارد کند.

بر اساس این گزارش، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود افزود: برآوردها نشان می‌دهد مرحله دوم توافق پس از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با ترامپ آغاز خواهد شد.

همچنین این منابع ادعا کردند که مرحله دوم توافق غزه پیش از بازگرداندن جسد آخرین اسیر آغاز نخواهد شد.